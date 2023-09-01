В объектив камеры попал самый вредный на свете пес

Пушистый оказался тем еще пакостником

Чаще всего в интернет-пространстве с умилением рассказывают о том, какими милыми, заботливыми и отзывчивыми бывают братья наши меньшие. Действительно, четвероногие товарищи часто проявляют человеческие качества, которые могут быть примером для многих людей. Однако случается и иначе.



Так, большой резонанс получил видеоролик, появившийся в социальных сетях. Главным героем в нем стал крупный пес, который решил серьезно напакостничать окружающим его людям. Ушастый пробрался на площадку, где подростки катались на скейтбордах. Сначала песик внимательно следил за происходящим, а затем решил подпортить им жизнь.

Зверь внимательно изучил происходящее на площадке, а после разработал хитроумный план по атаке на ничего не подозревающих детей. Хитроумный пес вооружился шиной, которая валялась неподалеку, и в самый неожиданный момент начал кидывать ее на площадку.





Стоит отметить, что это баловство нельзя назвать невинным. Из-за постороннего предмета катающиеся на скейтах дети теряли равновесие и падали с досок. Возможно, кто-то даже получил серьезные травмы. В интернет-пространстве с большим негодованием отозвались о собаке с таким дурным характером.

