Обидно униженная обезьяной собака закатила истерику – видео

Обидно униженная обезьяной собака закатила истерику – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистой было очень неприятно

Животный мир – бесконечный источник забавных историй и ярких видеороликов. Люди очень любят снимать на камеру то, что устраивают их домашние питомцы. Особо забавный контент получается, когда сталкиваются домашние звери и представители дикой природы.

Так, эмоциональные разборки между обезьяной и собачкой заставили пользователей социальных сетей похохотать от души. Стоит отметить, что в этой ситуации было неприятно только несчастной собаке. Обезьяна тоже повеселилась, наблюдая за ее терзаниями.

В какой-то момент наглый зверек решил заглянуть в гости к семейству, где проживала эмоциональная собака. Обезьяна приблизилась к окну и с интересом стала рассматривать собаку. Разумеется, та расценила приход незваной гостьи как посягательство на собственное жилище.



Собака начала отчаянно лаять, чем только раззадорила обезьяну. Макака быстро поняла, что благодаря защите в виде окна, ей ничего не грозит. Тут уж обезьянка совсем обнаглела. Она повернулась к собачке задом и этим показала, какого низкого мнения об оппоненте. Такое унижение очень обидело зверя – пес начал лаять еще громче и явно тяжело переживает обиду.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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