Как избежать сонливости осенью – средство от врача

Как избежать сонливости осенью – средство от врача
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Специалист рассказал, почему с наступлением осени хочется больше спать.

По мере приближения последних дней лета некоторые люди часто сталкиваются с чувством тоски и грусти. А начало осени становится для многих людей еще более непростым периодом. И дело не только в том, что солнечный день становится короче, а температура воздуха на улице – ниже.

С изменением самочувствия, наблюдающимся в холодное время года, хотя бы раз сталкивался практически каждый человек. Осенью многие ощущают нехватку сна и сонливость. Врач-эндокринолог Светлана Шокур озвучила причину осенней хандры и рассказала, как этого можно избежать.

Специалист объяснила, что в холодное время года выработка витамина D сокращается, а концентрация мелатонина в крови возрастает. Как напомнила врач, для производства последнего используется триптофан. Он же необходим для выработки гормона счастья серотонина. Поскольку мелатонин в осенний период вырабатывается больше, аминокислоты для производства серотонина попросту не хватает.

"Следовательно, если мелатонина в осенний период вырабатывается больше, то серотонина – меньше. По этой причине наше настроение может портиться", – заявила эндокринолог.

Чтобы избежать хандры и сонливости с наступлением осени, эксперт порекомендовала включить в рацион больше продуктов, богатых триптофаном. К ним относится индейка, сыр, орехи и многое другое. Кроме того, Шокур напомнила, что готовиться к холодам стоит начинать уже в летний период. Специалист посоветовала употреблять больше витаминов, чтобы обогатить ими организм на год вперед. А вот бесконтрольно принимать БАДы эксперт не рекомендует. Это может не только оказаться бессмысленным, но и навредить.

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Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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