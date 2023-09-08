Отдают даром: куда дешево слетать на море в сентябре

Эксперт обьявил о снижении цен на отпуск

Минувшим летом далеко не все россияне смогли позволить себе отпуск на фоне повышения цен даже на отечественных курортах. Цены казались неподъемными даже для самых ярых любителей отдохнуть на море. К счастью, для тех, кто не смог расслабиться в теплый сезон, еще есть шанс сделать это бюджетно.

Стало известно, что под конец лета многие популярные страны снижают цены на путевки. Очевидно, что с наступлением осени забот у людей прибавилось: школа, университет, работа. Так что, отдых на любимых курортах сейчас получится очень выгодным.

Первое место – Турция. Отправиться туда получится дешевле на 40-60% в сравнении с летним сезоном. Отдых на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле выйдет не более, чем в 60 тысяч рублей, как уверяют эксперты. Правда, нужно все-таки поторопиться. Совсем скоро осеняя акция закончится, и цены вернуться к прежнему значению.

К слову, сезон в Турции продлиться до конца октября. Так что, те, кто не успел слетать на отдых летом, могут еще урвать последние теплые дни и насладиться морем.

Раннее "Утро.ру" писало о том, какой советский десерт обожают в Турции.