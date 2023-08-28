Россияне нашли замену захлопнувшей двери Европе

Жители России, лишившиеся туров в Европу, решили активно посещать страны СНГ

С прошлого года Европа стала труднодоступной для россиян, поэтому многие из них перенаправили свои туристические интересы в другие страны. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), самым востребованным среди путешествующих государством стала Белоруссия. Теперь она является заменой экскурсионной Европе, отмечают эксперты. Но в этой стране россияне предпочитают не только смотреть достопримечательности и экспонаты, но и отдыхать в санаториях.

На втором месте по популярности среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) – Узбекистан, а на третьем – Казахстан. Еще одними привлекательными для пассажиров из России местами являются Азербайджан и Армения. Для россиян там интересны экскурсии, говорят туроператоры. Некоторые жители РФ, желающие отдохнуть в санаториях, едут Киргизию.

Похожие данные сообщали в пограничной службе ФСБ России. За первое полугодие 2023 года российские туристы чаще посещали Армению (почти 210 тысяч турпоездок), Узбекистан (87 тысяч), Казахстан (72 тысячи), Азербайджан (почти 69 тысяч), Киргизию (29 тысяч). Поскольку между Россией и Белоруссией нет пограничного контроля, данных о турпотоке в эту страну нет.

К слову, ранее стало известно, что цены на популярный курорт рекордно обрушились.

