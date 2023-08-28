Проститутки и непотребство на пляже: что случилось с популярным курортом

Проститутки и непотребство на пляже: что случилось с популярным курортом
Фото: www.unsplash.com
Туристы бьют тревогу

После завершения пандемии COVID-19 люди наконец-то получили возможность снова путешествовать по всему миру. Жители многих стран стараются наверстать упущенное и отправляются на популярные курорты. Однако далеко не всегда их ждет комфортный отдых и полный релакс. Так, посетители знаменитых курортов Испании в шоке от того, что там происходит.

Серьезные проблемы начались на Балеарских островах, в Малаге, Кордове, Севилье и других популярных у туристов локациях. Эти роскошные курортные зоны облюбовали организаторы "мальчишников" и "холостяцких вечеринок".

В итоге по популярным пляжам часто разгуливают группы мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Более того, представители сильного пола не редко берут с собой на прогулку надувных "спутниц" и другие интимные аксессуары. Также их часто сопровождают вульгарно одетые проститутки. Разумеется, обычным отдыхающим подобные непотребства очень неприятны.

Отмечается, что такое непозволительное поведение чаще всего допускают гости из Великобритании. Британские мужчины любят устраивать шумные вечеринки в компании жриц любви и не склонны делать это за закрытыми дверями. В итоге весь курорт вынужден наблюдать за вакханалией.

К слову, ранее на Пхукете призвали туристов аккуратнее ходить в туалет из-за чудовища в канализации.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин готов продлить зерновую сделку - СМИ

Анкара нашла способ убедить непреклонный Кремль

Во сколько обойдется россиянам перезапуск "Луны-25"

Дешевле, чем первая "Луна", однако дороже двух миллиардов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей