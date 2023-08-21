Чудовище в канализации: на Пхукете призвали туристов аккуратнее ходить в туалет

Чудовище в канализации: на Пхукете призвали туристов аккуратнее ходить в туалет
Фото: www.unsplash.com
Справление нужды может закончиться трагедией

Несмотря на все преграды и препоны, российские путешественники стараются проводить время на теплых заграничных курортах. Однако далеко не всегда это безопасно. Так, стало известно, что на популярном тайском курорте Пхукет можно пострадать при простом походе в туалет.

Необычный инцидент произошел в жилом комплексе в Кате – это весьма популярная курортная зона на острове. Дело в том, что туристы, отправившиеся по естественной надобности в туалетную комнату, обнаружили там страшное чудовище. Огромный питон привел в ужас несчастных путешественников.

На место происшествия оперативно прибыли профильные профессионалы. Ловцы змей увидели, что пресмыкающееся забралось прямо в унитаз. В итоге огромного питона пришлось вытаскивать из канализационной системы жилого комплекса.

Отмечается, что в сезон дождей, который продолжается на территории Таиланда, змеи могут забираться в жилище людей. Сейчас опасность такого развития событий увеличилась в разы. Рептилиям достаточно комфортно находиться в канализации. Разумеется, неожиданная встреча с огромной змеей или другой тварью в туалете прибавит любому туристу седых волос. Более того, такое рандеву может закончиться трагедией.

К слову, ранее ушлый турист решил засудить отель из-за интимного провала.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Не испугались: два лидера в Европе отвернулись от США

Некоторые готовы отстаивать правду

Германия нанесла подлый удар по владельцам иномарок

Введены серьезные ограничения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей