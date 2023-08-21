Чудовище в канализации: на Пхукете призвали туристов аккуратнее ходить в туалет

Справление нужды может закончиться трагедией

Несмотря на все преграды и препоны, российские путешественники стараются проводить время на теплых заграничных курортах. Однако далеко не всегда это безопасно. Так, стало известно, что на популярном тайском курорте Пхукет можно пострадать при простом походе в туалет.



Необычный инцидент произошел в жилом комплексе в Кате – это весьма популярная курортная зона на острове. Дело в том, что туристы, отправившиеся по естественной надобности в туалетную комнату, обнаружили там страшное чудовище. Огромный питон привел в ужас несчастных путешественников.



На место происшествия оперативно прибыли профильные профессионалы. Ловцы змей увидели, что пресмыкающееся забралось прямо в унитаз. В итоге огромного питона пришлось вытаскивать из канализационной системы жилого комплекса.



Отмечается, что в сезон дождей, который продолжается на территории Таиланда, змеи могут забираться в жилище людей. Сейчас опасность такого развития событий увеличилась в разы. Рептилиям достаточно комфортно находиться в канализации. Разумеется, неожиданная встреча с огромной змеей или другой тварью в туалете прибавит любому туристу седых волос. Более того, такое рандеву может закончиться трагедией.



К слову, ранее ушлый турист решил засудить отель из-за интимного провала.

