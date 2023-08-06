Какие продукты нельзя употреблять в пищу при гастрите любой кислотности

Некоторые продукты могут навредить больному человеку

Гастрит – хроническое заболевание, которое проявляется периодическими обострениями. Для того, чтобы облегчить свое состояние, необходимо поддерживать свой организм в нормальном состоянии, а главное – правильно питаться.

Терапевт Ольга Чирикова дала советы людям, страдающим гастритом и другими расстройствами пищеварения. Таким пациентам строго запрещено есть все копченое и острое, а также сырые овощи и фрукты. Следует исключить жареные, маринованные блюда. Особенно опасно для таких людей употребление алкоголя и сладких газированных напитков.

Такие ограничения рекомендуется соблюдать людям с любым типом гастрита – с повышенной или пониженной кислотностью. Не стоит есть слишком горячие или слишком холодные блюда. Крайне опасны также кофе, лук, чеснок, свежая выпечка, наваристые мясные или другие бульоны. Особенно опасна белокочанная капуста, термические необработанная, а также кислые фрукты и ягоды, мороженое и кондитерские изделия.

Вся еда людей, страдающих гастритом, должна быть щадящей, термически обработанной и иметь однородную консистенцию.

При гастрите с повышенной кислотностью особенно не рекомендуется употреблять в пищу наваристые мясные, рыбные и грибные бульоны. Также людям с гастритом нужно отказаться от курения и есть дробно, до пяти раз в день небольшими порциями.