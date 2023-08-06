Онколог предупредил об опасности комариных укусов

Онколог предупредил об опасности комариных укусов
Комары. Фото: 2007:05:02/ Globallookpress.com
Это может привести к серьезным проблемам

В разгар лета по вечерам комары так и атакуют людей. Если не пользоваться фунгицидными средствами и не прикрывать участки кожи легкой одеждой, можно заработать десятки болезненных укусов комаров, которые не так уж безобидны. 

Дерматологи предупреждают, что если уж так получилось, что вас покусали комары, места укусов ни в коем случае нельзя расчесывать. Если чесать место укуса, на их местах появятся огромные волдыри, которые будут очень долго болеть. 

Дерматолог-онколог Наталия Гайдаш рассказала, что к местам укусов комаров также нельзя накладывать какие-либо компрессы или листья растений. Кроме того, при расчесывании есть риск заноса в рану опасных болезнетворных бактерий, которые могут привести к инфекции. В такой ситуации обычный комариный укус может обернуться лечением в течение месяца. 

Если оставить место укуса комара в покое и не травмировать этот участок кожи, через несколько дней он сам собой заживет. 

Единственный способ обработки комариных укусов – при помощи хлоргексидина, мирамистина, фурацилина или обычной чистой проточной воды. Также на место укуса можно нанести антигистаминное вещество, что снимет зуд и покраснение. 

Источник: Spuynik ✓ Надежный источник
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