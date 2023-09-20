О чем говорит частое онемение пальцев рук

О чем говорит частое онемение пальцев рук
Фото: www.unsplash.com
Доктор Мясников обратился к россиянам

Жители нашей страны часто игнорируют тревожные сигналы, которые посылает организм. Мы привыкли уповать на силу здоровья и очень не любим посещать врачей. Однако такое легкомысленное отношение к себе может обернуться серьезными последствиями. Например, частое онемение пальцев рук – весьма тревожный звоночек.

На этот симптом обратил внимание знаменитый доктор Александр Мясников. Эксперт подчеркнул, что нужно очень внимательно прислушиваться к своему организму и бдительно следить за его сигналами.

По словам медицинского эксперта, онемение пальцев может говорить о защемлении срединного нерва. Это достаточно серьезное заболевание, которое способно привести к проблемам с движениями. Доктор Мясников отметил, что если недуг запустить, то может дойти до хирургического вмешательства. Важно вовремя обратиться к медицинским специалистам.

Тогда разобраться с проблемой будет достаточно просто. Обычно хватает наложения специальной лангетки на ночь. Если вовремя обратить внимание на тревожный сигнал, решить проблему будет легко, главное не затягивать.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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