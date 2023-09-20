Почему опасно исключать сахар из рациона

Подбирать питание следует крайне внимательно

Сахар, как правило, считают главным виновником большинства проблем в работе организма. Также добавка способствует набору веса, из-за чего ее часто полностью исключают из рациона ради стройных форм. Однако врачи утверждают, что делать этого не стоит, поскольку решение может оказаться опасным для здоровья.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух утверждает, что основная проблема не в самом сахаре, а в его избытке в рационе. Условно можно разделить его на природный и добавочный. Первый содержится во фруктах, молоке и даже овощах. В питании он должен присутствовать обязательно, поскольку является главным источником энергии для клеток.

Есть и второй вид – добавочный. Это тот, который принято добавлять в кондитерские изделия. Также его можно обнаружить в колбасе и других мясных деликатесах. Его в рационе должно быть не больше 6-9 чайных ложек в сутки, но отказываться полностью не обязательно.

"Если полностью и резко отказаться от сладостей, организм испытает стресс. Сначала может казаться, что ничего особенного не происходит, но через несколько дней самочувствие может измениться", – пояснила специалист.

По ее словам, люди могут испытывать в таких ситуациях головную боль, у них вырастет тревожность, может пропасть аппетит. Хотя в перспективе сокращение добавочного сахара в рационе помогает стабилизировать уровни глюкозы и холестерина.

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