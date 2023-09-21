Пожилым лучше отказаться от этого продукта – он крайне опасен

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У людей старшего возраста нередко с годами обостраются болезни системы ЖКХ. Дополнительные проблемы возникают, поскольку с годами организм хуже начинает всасывать питательные вещества. Нутрициолог Анастасия Дубицкая утверждает, что все может осложнить употребление одного продукта, который крайне опасен для пищеварения. Это помидоры.
Специалист указала, что в них содержится вещество лектин, которое может препятствовать усвоению питательных веществ и витаминов. К тому же он крайне опасен для стенки кишечника, поскольку действует на нее разрушительно.
"Помидоры могут вызывать синдром раздраженного кишечника, Болезнь Крона. Также колики, синдром хронической усталости, артриты", – утверждает Дубицкая.
Нутрициолог заявила, что это не означает, что помидоры следует полностью исключить из рациона – достаточно просто отказаться от регулярного употребления этого продукта. Ведь в них, помимо лектина, есть и полезные вещества – антиоксиданты, фолиевая кислота. Оптимальнее всего есть их не чаще, чем раз в неделю.
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