Назван предотвращающий старение продукт

В нем много антиоксидантов

Давняя пословица гласит: "Мы есть то, что мы едим", и в этих словах есть рациональное зерно. Ведь от того, чем человек питается, зависит состояние его кожи, волос, ногтей и внутренних органов.

Есть ряд продуктов, которые очень положительно влияют на здоровье, а некоторые даже предотвращают старение. К такому выводу пришла популярный блогер Брианна Буп.

По словам блогера, она регулярно ест один натуральный продукт, который оказывает великолепное действие на ее кожу. Речь идет о грибе чага, который является хорошим антиоксидантом и предупреждают повреждение клеток.

Еще одним полезным продуктом, предотвращающим старение, являются ягоды асаи. Они также содержат много антиоксидантов, но меньше, чем в грибе чага.

"В грибах чага содержится таких веществ больше, чем в любом другом продукте на планете", – отметила блогер.

Она посоветовала готовить гриб чагу в виде чая, заваривая его по любому рецепту. Его можно также добавлять в кофе в виде порошка или употреблять в виде добавок.

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