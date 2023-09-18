Назван предотвращающий старение продукт

Назван предотвращающий старение продукт
Гриб Чага. Фото: Mikhail Baranov/ Russian Look/ Globallookpress.com
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В нем много антиоксидантов

Давняя пословица гласит: "Мы есть то, что мы едим", и в этих словах есть рациональное зерно. Ведь от того, чем человек питается, зависит состояние его кожи, волос, ногтей и внутренних органов. 

Есть ряд продуктов, которые очень положительно влияют на здоровье, а некоторые даже предотвращают старение. К такому выводу пришла популярный блогер Брианна Буп. 

По словам блогера, она регулярно ест один натуральный продукт, который оказывает великолепное действие на ее кожу. Речь идет о грибе чага, который является хорошим антиоксидантом и предупреждают повреждение клеток. 

Еще одним полезным продуктом, предотвращающим старение, являются ягоды асаи. Они также содержат много антиоксидантов, но меньше, чем в грибе чага. 

"В грибах чага содержится таких веществ больше, чем в любом другом продукте на планете", – отметила блогер. 

Она посоветовала готовить гриб чагу в виде чая, заваривая его по любому рецепту. Его можно также добавлять в кофе в виде порошка или употреблять в виде добавок. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, какие доступные для россиян продукты также омолаживают организм. Это богатый жирными кислотами и витаминами миндаль, а также миндаль, красный перец, абрикосы и многое другое, что можно найти в любом современном супермаркете. 

Источник: TikTok • Требует проверки
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