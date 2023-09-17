Почему пожилым людям нельзя есть мясо с картошкой

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
С наступлением старости людям нужно быть особенно внимательными в вопросах питания. К пожилому возрасту организм серьезно истощается и требует дополнительной заботы. Так, некоторые излюбленные россиянами сочетания продуктов очень опасно употреблять в старости.
Столь тревожной информацией с общественностью поделилась известный врач-диетолог Марият Мухина. Эксперт по питанию обратила внимание на такое популярное блюдо как мясо с картошкой. Пожилым людям стоит отказаться от подобного сочетания продуктов.
Дело в том, что тяжелые белки, которые содержатся в мясе, не подходят для совместного употребления с крахмалистыми углеводами из картофеля. Такое сочетание затрудняет усваивание питательных веществ и микроэлементов и может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.
Врач-диетолог посоветовала пожилым людям есть мясные блюда с овощными гарнирами или киноа. Картофель же и вовсе лучше исключить из ежедневного меню.
Иностранное зерно хотят вытеснить с рынка
Ереван принимает одно скандальное решение за другим