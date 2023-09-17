Почему пожилым людям нельзя есть мясо с картошкой

Почему пожилым людям нельзя есть мясо с картошкой
Фото: www.unsplash.com
продолжениеНазван предотвращающий старение продукт
С предостережением выступила известный диетолог

С наступлением старости людям нужно быть особенно внимательными в вопросах питания. К пожилому возрасту организм серьезно истощается и требует дополнительной заботы. Так, некоторые излюбленные россиянами сочетания продуктов очень опасно употреблять в старости.

Столь тревожной информацией с общественностью поделилась известный врач-диетолог Марият Мухина. Эксперт по питанию обратила внимание на такое популярное блюдо как мясо с картошкой. Пожилым людям стоит отказаться от подобного сочетания продуктов.

Дело в том, что тяжелые белки, которые содержатся в мясе, не подходят для совместного употребления с крахмалистыми углеводами из картофеля. Такое сочетание затрудняет усваивание питательных веществ и микроэлементов и может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.

Врач-диетолог посоветовала пожилым людям есть мясные блюда с овощными гарнирами или киноа. Картофель же и вовсе лучше исключить из ежедневного меню.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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