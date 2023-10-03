Помогает похудеть: шеф-повар раскрыл рецепт необычной шаурмы

Помогает похудеть: шеф-повар раскрыл рецепт необычной шаурмы
Фото: pixabay.com
Придется заменить пару ингредиентов

Многие люди ради сохранения стройной фигуры соблюдают режим правильного питания и садятся на диету. Однако даже у людей с сильной волей иногда возникает желание съесть что-нибудь вкусное и вредное. Решение этой проблемы найдено.

Шеф-повар Александр Растунин раскрыл рецепт шаурмы, употребление которой не просто не навредит организму, но и, наоборот, поможет в процессе похудения. Приготовить одно из самых любимых блюд россиян довольно просто – достаточно заменить лишь парочку ингредиентов.

Полезная шаурма сможет заменить полноценный ужин, если отказаться от майонеза. Вместо него блюдо можно заправить несладким йогуртом. Кроме того, шеф-повар призвал выбирать особый вид лаваша.

Для желающих похудеть подойдет шаурма с основанием из цельнозерновой муки. Остальные ингредиенты можно оставить неизменными: куриная грудка, овощи и кетчуп, но только без сахара и крахмала в составе.

Ранее мы рассказывали об одном вкусном блюде, которое также поможет избавиться от лишнего веса.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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