Одно вкусное блюдо помогает сбросить лишний вес

Простой рецепт освоит каждый

В погоне за стройной фигурой люди зачастую вместо правильного питания предпочитают полностью морить себя голодом, а вместо сбалансированных тренировок перенапрягаются под физическими нагрузками. Однако сбросить лишний вес можно и менее радикальными способами.

Как сообщает британский таблоид The Sun, женщина по имени Рокси лишь слегка изменила свой рацион, однако смогла сбросить порядка 30 килограмм веса. Правильно питаться ей помогло одно довольно вкусное блюдо.

Рокси раскрыла секрет для читателей. Простой рецепт сможет освоить любой желающий. Женщина использовала куриную грудку в качестве основного ингредиента.

Она обжаривала мясо со специями и нарезала на ломтики, потом отдельно тушила красный лук и сладкую кукурузу. Овощи и ломтики грудки Рокси выкладывала на лист салата и поливала соусом гуакамоле.

Кстати, еще одним полезной пищей для диеты является творог, однако его нельзя сочетать с некоторыми другими продуктами.