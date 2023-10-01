Перечислены полезные для сердца и печени продукты

Врач дала советы россиянам

Многие люди внимательно следят за своим здоровьем, для чего садятся на строгие диеты и соблюдают условия правильного питания. Особенно актуально контролировать работу органов после 50 лет.

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые могут оказать положительный эффект на работу сердца и печени. По ее словам, наиболее серьезной причиной, нарушающей работу сердечно-сосудистой системы, является атеросклероз.

Чтобы минимизировать риски, врач посоветовала россиянам употреблять жирную рыбу. Кроме того, людям после 50 стоит включить в рацион печень трески. Положительный эффект также окажет льняное масло.

Содержащаяся в этих продуктах омега-3 борется с плохим холестерином, оседающим на стенках сосудов. От нее также зависит фильтрация полезных веществ в организме.

Чеснок, лук и болгарский перец, как отметила диетолог, спасают от сгущения крови. Это вторая причина, из-за которой страдает сердце. Эксперт также напомнила, что от правильной работы печени зависит выработка здорового холестерина в крови.

Сохранить здоровье печени, а также щитовидной железы помогут яйца, йогурт и творог, уверена врач. Кстати, творог нельзя сочетать с некоторыми продуктами.

Врач добавила, что у человека со временем уменьшается энергия. Чтобы избежать негативного эффекта, необходимо включить в рацион корицу, створки белой фасоли и цельнозерновые каши, заключила эксперт.