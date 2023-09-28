Как очистить крышки сковородок от липкого налета

Как очистить крышки сковородок от липкого налета
Фото: pixabay.com
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Зачастую в процессе готовки на крышках сковородок образуется липкий налет, который практически невозможно очистить стандартными средствами для мытья посуды. Аналогичные загрязнения появляются также на плите и кухонном фартуке.

Еще одна проблема – очистить липкий налет, который проник под резиновую или металлическую окантовку крышки. Губка попросту не может достать эту грязь, а отмыть ее в посудомоечной машине тоже довольно проблематично.

Использовать едкие химические средства нет необходимости. Кроме того, химикаты могут вызвать аллергическую реакцию или повредить кожу рук. Справиться с липким налетом на крышках сковородок сможет одно простое средство.

Для очистки от грязи можно использовать кислородный отбеливатель для белья. Хозяйкам потребуются всего две ложки вещества. Его нужно высыпать в тазик и залить кипятком. В получившуюся смесь необходимо на 30 минут погрузить крышки – липкий налет растворится.

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Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

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