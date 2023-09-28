Какие продукты можно есть просроченными – рекомендация врач

Не все нужно выбрасывать из холодильника

Рачительные хозяйки всегда с особым вниманием подходят к вопросу организации питания. Продукты должны быть только свежими, натуральными и, разумеется, употребляются в рамках срока годности. Однако, как утверждает нутрициолог Валентина Саламан, есть некоторые категории, которые можно есть даже просроченными.



Так, эксперт пояснила, что после завершения срока годности хлебобулочные изделия без наполнителей всего лишь черствеют, что не сказывается на их безопасности для употребления. Однако, если хлеб покроется плесенью, его есть нельзя. А вот превратившийся в сухарь батон вполне можно употребить в пищу.



Просроченный шоколад может покрываться белым налетом, который также, по словам Саламан, не опасен для здоровья. Дарить такое угощение, конечно, несолидно, а вот съесть его самим за чашкой чая можно, подчеркнула нутрициолог.



Кроме того, существуют продукты с практически неограниченным сроком годности. К такой категории относится сахарный песок, соль, уксус и некоторые другие продукты.



В остальных случаях важно следить за сроком годности и не экономить на здоровье. Еда оказывает огромное влияние на жизнь человека, употребление испортившихся овощей, фруктов, а тем более мясных блюд может привести к очень серьезному отравлению и даже госпитализации.



К слову, ранее стало известно, почему нельзя хранить хлеб в холодильнике.

