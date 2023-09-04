Почему хлеб категорически нельзя хранить в холодильнике

Ароматная выпечка превратится в кирпич

Для многих российских хозяек холодильник – главное место для хранения всех продуктов подряд. Большинство уверены, что холод идет на благо любому съестному припасу. Однако на самом деле это совсем не так. Далеко не все продукты можно держать при низких температурах. Например, так не стоит обходиться с хлебобулочными изделиями.



Поправить действия многих российских хозяек решила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ Плеханова Елена Мясникова. Специалист подчеркнула, что идеальное место для хранения выпечки – специальные хлебницы, которые совсем не зря продаются в магазинах с кухонной утварью.



Опытный эксперт по продовольствию подчеркнула, что хранение хлеба в холодильнике, наоборот, приводит к тому, что он быстрее приходит в негодность. Дело в том, что низкие температуры способствуют быстрой потере влаги. Таким образом, пролежав несколько дней в холодильнике, хлеб превратится в кирпич из сухаря.



В то же время, Мясникова рассказала, что заморозка не повредит хлебобулочным изделиям. Если нужно сохранить хлеб на несколько месяцев, его следует отправить в морозильную камеру. Перед употреблением хлеб нужно будет разогреть в микроволновке или тостере, а лучше дать постоять несколько часов при комнатной температуре.



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