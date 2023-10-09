Онколог озвучил неочевидный симптом ранней стадии рака

Врач рассказал, на какой тревожный признак стоит обратить внимание

Онколог и кандидат медицинских наук Инна Тулина озвучила симптом, при обнаружении которого необходимо идти за помощью к доктору. Этот неочевидный признак часто списывают на усталость и обычные изменения в организме. Однако, по словам специалиста, его не стоит игнорировать.

Врач объяснила, что уже при достижении раковой опухолью размера трех сантиметров может возникать интоксикация организма. К ее симптомам относят возникающее без очевидных причин похудение. По словам онколога, во время своего роста опухоль забирает из крови немалую часть важных веществ. Именно поэтому человек даже на ранней стадии необъяснимо на первый взгляд теряет вес, а также испытывает нехватку сил.

"Человек с распространенной опухолью часто худеет из-за недостатка нутриентов, чувствует постоянную усталость и слабость несмотря на достаточный отдых", – предупредила Инна Тулина.

Кроме того, специалист порекомендовала обратить внимание на необычные внешние признаки. Бывают случаи, когда наличие раковой опухоли проявляется на коже человека. По словам врача, чтобы обнаружить опасность, стоит следить за новыми образованиями в виде родинок, покраснений, сыпи. Если они стремительно меняют внешний вид или выглядят странно, следует обратиться к специалисту.

Также эксперт посоветовала не затягивать с визитом к специалисту в случае появления других неприятных признаков. К таким симптомам онколог отнесла регулярные боли в области живота, груди и таза. Кроме того, по словам врача, не стоит игнорировать необычные выделения из тела.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что врач объяснил тенденцию к омоложению рака.