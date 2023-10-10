Почему растет талия: во всем виноват кофе по утрам

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Чашка кофе вместо завтрака на регулярной основе только увеличивает размер талии, предупреждает врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.
Напротив, чашка кофе с сахаром дает организму иллюзию насыщения, а сахар в крови повышается. А первое время, отмечает диетолог, воодушевленные пациенты с радостью рассказывают, что одна чашка кофе до обеда дает им ощущение сытости в желудке. Правда, о том, что организм лишен все это время питательных веществ, они не думают.
Лучше полноценного завтрака утром, как известно, может быть только полноценный завтрак. И он должен быть более калорийным, чем ужин.
"То есть допустимо, чтобы завтрак по калорийности достигал 50% всего суточного рациона", – высказалась Жаровская.
Специалист рекомендовала включать в утренний рацион сливочное масло, яйца и бекон, а также другие продукты, богатые насыщенными жирами. Они способствуют высвобождению желчи и нормализуют пищеварение на целый день.
Заменяя завтрак кофе, вы нарушаете белковый и жировой обмены, провоцируя метаболический синдром. Именно он и является причиной роста окружности талии.
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