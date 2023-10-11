О чем говорит резкая головная боль: медик предупредил об одной коварной болезни

Проверить можно с помощью простого метода

Резкая головная боль – первый симптом менингита, наряду со спазмом мышц шеи, мешающим человеку наклонить голову и коснуться груди подбородком, указал доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.

Медик напомнил, что речь идет о заболевании, которое может быть вирусным и бактериальным из-за менингококков, пневмококков и золотистых стафилококков.

"Как только появляются подобные симптомы – это признаки менингита. Скорее всего, бактериальной природы. В таких случаях нужна госпитализация и своевременное лечение. С тех пор, как я, будучи студентом, изучил менингит, то каждый раз, когда у меня поднималась температура до 39 градусов, делал так: доставал подбородком до груди и понимал, что это не менингит. Это легко запомнить и коллегам, и родителям", – высказался специалист.

Шафалинов указал, что заболевание передается воздушно-капельным путем. А наиболее точный метод диагностики этой инфекции – мозговая пункция.