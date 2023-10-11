О чем говорит резкая головная боль: медик предупредил об одной коварной болезни

О чем говорит резкая головная боль: медик предупредил об одной коварной болезни
uwe umstätter/www.globallookpress.com
Проверить можно с помощью простого метода

Резкая головная боль – первый симптом менингита, наряду со спазмом мышц шеи, мешающим человеку наклонить голову и коснуться груди подбородком, указал доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.

Медик напомнил, что речь идет о заболевании, которое может быть вирусным и бактериальным из-за менингококков, пневмококков и золотистых стафилококков.

"Как только появляются подобные симптомы – это признаки менингита. Скорее всего, бактериальной природы. В таких случаях нужна госпитализация и своевременное лечение. С тех пор, как я, будучи студентом, изучил менингит, то каждый раз, когда у меня поднималась температура до 39 градусов, делал так: доставал подбородком до груди и понимал, что это не менингит. Это легко запомнить и коллегам, и родителям", – высказался специалист.

Шафалинов указал, что заболевание передается воздушно-капельным путем. А наиболее точный метод диагностики этой инфекции – мозговая пункция.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник

Министр обороны Израиля взорвался после слов о переговорах с ХАМАС

Он назвал противников "животными"

Путин назвал главное условие для мира на Ближнем Востоке

Президент России впервые прокомментировал происходящее в Израиле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей