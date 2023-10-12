Почему выпадают волосы: врач назвала основные причины

Почему выпадают волосы: врач назвала основные причины
Фото: unsplash.com
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На это может влиять несколько факторов

Выпадение волос происходит у человека постоянно, так устроен организм. Однако иногда это может указывать на различные неприятности со здоровьем, особенно, когда объемы потерь растут. По словам специалистов, так тело пытается подать сигнал, что с ним происходит что-то не то.

Врач-терапевт Александра Медзиновская в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" указала, что существует несколько основных причин, почему могут выпадать волосы. И самая распространенная из них – перенесенный стресс.

"В стрессовых ситуациях вырабатывается гормон кортизол, который негативно влияет на волосы", – пояснила специалист.

Также бывает, что на это влияют различные дефицитные состояния в организме. К примеру, нехватка витаминов и минералов. 

Иногда волосы могут выпадать в случае, если человек болеет какой-либо инфекцией, и температура тела поднимается до 38,5 градусов. Еще к этому приводят операции или различные травмы. 

Врач посоветовала поддерживать правильный баланс витаминов в организме, чтобы сохранять волосы крепкими и здоровыми. А также по возможности избегать психоэмоционального напряжения.

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Источник: Подмосковье сегодня
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