Спать с распущенными волосами категорически запрещено – и вот почему

Спать с распущенными волосами категорически запрещено – и вот почему
Фото: unsplash.com
Вероятность облысеть серьезно повышается

Некоторые дамы предпочитают не завязывать волосы на ночь – им так удобнее, да и особых проблем от этого они не испытывают. Однако парикмахеры утверждают, что эта привычка может пагубно сказываться на состоянии волос.

Все дело в том, что они сильно прижимаются и трутся об подушку в процессе сна. В результате это приводит к ломкости концов. Дополнительно на них влияет тепло тела, которое только усугубляет ситуацию.

Ллучший выход из ситуации – завязывать волосы на ночь, используя при этом шелковые резинки. Затягивать сильно не стоит, в противном случае будет повышаться вероятность облысения. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какой продукт провоцирует старение организма.

Источник: Утро.ру
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