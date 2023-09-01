Зачем хитрые хозяйки жарят мыло на сковороде

Зачем хитрые хозяйки жарят мыло на сковороде
Фото: www.unsplash.com
Странный на первый взгляд прием доказал свою эффективность

Многие российские хозяйки до сих пор не представляют своей жизни без хозяйственного мыла. Некоторые высоко ценят способность натурального мыла выводить пятна и придавать вещам первозданный вид. Другие и вовсе используют хозяйственное мыло вместо шампуня: некоторые девушки уверяют, что волосы после него выглядят более ухоженными. Однако мало кто знает еще один популярный лайфхак. Оказалось, хитрые хозяйки приноровились жарить мыло на сковороде.

Сразу сложно догадаться, в чем смысл такого необычного ритуала. Выяснилось, что опытные в вопросах уборки россиянки заметили отличное свойство жареного мыла. Для того чтобы избавить сковороду от пригоревших остатков еды и застарелого нагара необязательно с усердием намыливать поверхность.

Раскрывшие необычный секрет хозяйственного мыла россиянки уверяют, что после такой "прожарки" сковородка блестит и выглядит, как новая. Для этого нужно натереть примерно одну четвертую часть бруска на крупной терке, засыпать полученную стружку в грязную сковороду, залить все это дело водой и поставить на огонь. Через пять минут достаточно хорошенько пройтись по сковороде губкой – весь жир и загрязнения исчезнут.

К слову, ранее стало известно, почему куриные яйца нельзя хранить в холодильнике.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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