Зачем хитрые хозяйки жарят мыло на сковороде

Странный на первый взгляд прием доказал свою эффективность

Многие российские хозяйки до сих пор не представляют своей жизни без хозяйственного мыла. Некоторые высоко ценят способность натурального мыла выводить пятна и придавать вещам первозданный вид. Другие и вовсе используют хозяйственное мыло вместо шампуня: некоторые девушки уверяют, что волосы после него выглядят более ухоженными. Однако мало кто знает еще один популярный лайфхак. Оказалось, хитрые хозяйки приноровились жарить мыло на сковороде.



Сразу сложно догадаться, в чем смысл такого необычного ритуала. Выяснилось, что опытные в вопросах уборки россиянки заметили отличное свойство жареного мыла. Для того чтобы избавить сковороду от пригоревших остатков еды и застарелого нагара необязательно с усердием намыливать поверхность.



Раскрывшие необычный секрет хозяйственного мыла россиянки уверяют, что после такой "прожарки" сковородка блестит и выглядит, как новая. Для этого нужно натереть примерно одну четвертую часть бруска на крупной терке, засыпать полученную стружку в грязную сковороду, залить все это дело водой и поставить на огонь. Через пять минут достаточно хорошенько пройтись по сковороде губкой – весь жир и загрязнения исчезнут.



К слову, ранее стало известно, почему куриные яйца нельзя хранить в холодильнике.

