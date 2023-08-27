Репейное масло и никотинка: Пегова поделилась секретами роста волос

Репейное масло и никотинка: Пегова поделилась секретами роста волос
Ирина Пегова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актриса занялась внешним видом

Российская актриса Ирина Пегова откровенно общается с поклонниками в соцсетях и всегда делится наболевшим. Недавно она попросила фанатов помочь ей в одном вопросе и поведала о своих проблемах с внешностью. 

Как выяснилось, в последнее время волосы Пеговой выглядят не очень, плохо отрастают, и актрису это тревожит. В ответ на просьбу о помощи звезду засыпали советами и комментариями. 

Тема плохого роста и выпадения волос вызвала среди фанатов Пеговой бурную дискуссию. Актрисе посоветовали применять витаминные комплексы группы В, такие как биотин. По словам поклонников, уже через пару месяцев результат ее шокирует. 

Впрочем, Пегову предостерегли от того, что биотин может спровоцировать резкий набор веса. Не секрет, что актриса и так склонна к полноте, и лишь недавно ей удалось заметно сбросить вес. Ирина Пегова постоянно борется с полнотой. Чтобы держать себя в форме, ей приходится ограничивать себя во многом и активно заниматься спортом. 

Кроме того, Пеговой посоветовали использовать никотиновую кислоту в ампулах, которую втирают в корни волос и затем не смывают. Еще одно проверенное средство – репейное масло и крапива, а также бесцветная хна.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ирина Пегова шокировала россиян постаревшим видом. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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