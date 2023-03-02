Можно ли вырывать седые волосы: ответ врача

Избавиться от возрастных изменений это не поможет

Седые волосы появляются практически у всех здоровых людей – это генетическая особенность, с которой нельзя ничего сделать. После появления первого седого волоска у человека часто появляется порыв его сорвать. Ничего страшного в этом нет, но и исправить ситуацию это не поможет, утверждает врач-трихолог Татьяна Егора.

В беседе с АиФ она отметила, что наместе вырванного седого волоса вырастет еще один такой же, поскольку волосяная луковица больш не вырабатывает пигмент.

Поэтому переживать на этот счет не стоит – никаких трагических исходов это не повлечет. Единственное – вырывать седой волос может быть больно из-за хорошего кровоснабжения кожи головы и, как следствие, высокой чувствительности.

Врач посоветовала бороться с сединой с помощью окрашивания или сделать естественные изменения частью своего образа.