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Седые волосы появляются практически у всех здоровых людей – это генетическая особенность, с которой нельзя ничего сделать. После появления первого седого волоска у человека часто появляется порыв его сорвать. Ничего страшного в этом нет, но и исправить ситуацию это не поможет, утверждает врач-трихолог Татьяна Егора.
В беседе с АиФ она отметила, что наместе вырванного седого волоса вырастет еще один такой же, поскольку волосяная луковица больш не вырабатывает пигмент.
Поэтому переживать на этот счет не стоит – никаких трагических исходов это не повлечет. Единственное – вырывать седой волос может быть больно из-за хорошего кровоснабжения кожи головы и, как следствие, высокой чувствительности.
Врач посоветовала бороться с сединой с помощью окрашивания или сделать естественные изменения частью своего образа.
Такого мнения придерживаются в Госдепе
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