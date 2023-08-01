Не узнать: Пегова шокировала поклонников постаревшим видом

Не узнать: Пегова шокировала поклонников постаревшим видом
Ирина Пегова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Новый образ актрисы пришелся по душе не всем

Ирину Пегову часто называют одной из самых активных знаменитостей. Актриса не только постоянно снимается и находит время на посещение различных мероприятий, но и регулярно радует поклонников контентом в социальных сетях. Таким образом фанаты отслеживают изменения не только в жизни, но и во внешности звезды.

Обычно Ирина Пегова получает от подписчиков лишь комплименты. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. В свои 45 лет артистка прекрасно выглядит и по-прежнему покоряет сердца мужской части аудитории. Однако один из последних образов знаменитости заставил многих насторожиться.

Недавно Пегова опубликовала снимок, на котором ее с трудом можно узнать. Звезда предстала перед подписчиками с короткой стрижкой и каштановым цветом волос. Артистка отметила, что кадр был сделан во время кинопроб, но призналась, что хочет себе такой же образ и в реальной жизни.

Увы, идею знаменитости оценили не все. Некоторые отметили, что с таким цветом волос и прической актриса выглядит гораздо менее молодо. Поэтому, поделившись этим фото, Пегова буквально шокировала часть поклонников своим постаревшим видом. "Без обид, очень старит", – написала в комментариях одна из подписчиц.

Фото: соцсети

Возможно, Ирина Пегова все же прислушается к мнению почитателей и не станет менять образ. Однако, скорее всего, что бы ни выбрала актриса, поклонников и воздыхателей у нее меньше не станет. Ранее "Утро.ру" писало, что Пегова возбудила мужчин, продемонстрировав аппетитные формы во время выхода в свет.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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