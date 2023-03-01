Оттопырившая зад на камеру Пегова возбудила мужчин

Актриса стала главной звездой вечера

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова в последний год на постоянном слуху. Звезда нередко появляется перед публикой. Вот и начало марта не стало исключением – 44-летняя дива попозировала перед камерой в платье-колокольчике.

Наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды. Впрочем, сама Ирина, вероятно, прекрасно об этом знает. На закрытой вечеринке, посвященной выходу телесериала "Моя мама-шпион" звезда затмила всех, показав свои аппетитные формы.

А не так давно мы писали, как Пегова перевозбудила мужчин после откровенной фотосессии в кожаном платье.