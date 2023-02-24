Звезда сериалов Ирина Пегова вывалила перетянутую кожей огромную грудь

Звезда сериалов Ирина Пегова вывалила перетянутую кожей огромную грудь
Ирина Пегова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бюст актрисы "Акушерки" поражает воображение

Знаменитая российская артистка Ирина Пегова завоевала любовь отечественного зрителя блистательной игрой в таких популярных телесериалах, как "Пищеблок", "Право выбора", "Акушерка, "Варенька" и других. Стоит отметить, что любимица публики обладает весьма внушительными изгибами фигуры, чем не забывает хвастаться перед поклонниками.

Недавно знаменитость заметно схуднула, на что сразу обратили внимание в социальных сетях. Пышные бедра Пеговой существенно поубавились в размере, что, впрочем, пошло актрисе только на пользу. Судя по всему, артистка сама давно мечтала избавиться от лишних килограммов – как только это удалось, Ирина решилась на весьма провокационную фотосессию.

В интернет-пространстве активно обсуждают подборку кадров с обновленной Пеговой. На одной из фотографий красотка позирует в обтягивающем латексном костюме. Тугая ткань выгодно подчеркивает огромный бюст красавицы.

В комментариях поклонники поддержали любимую артистку и признали, что восхищены ее самообладанием: для многих россиян избавиться от лишних килограммов – огромная проблема. Однако Ирина Пегова с этой задачей справилась блестяще.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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