Найдется у каждого дома: эта специя продлевает молодость

Трудно найти продукт, который был бы так же богат витаминами

Сушеная паприка продлевает молодость, указывает врач-диетолог Ангелина Дюбина. В этом продукте содержится множество витаминов – а в особенности "витамин молодости" Е с антиоксидантами.

Диетолог обратила внимание, что термическая обработка лишает паприку порядка 75 процентов полезных веществ. Именно поэтому ее необходимо добавлять в уже приготовленные блюда.

Вещества, содержащиеся в этой специи, способствуют ускорению обмена веществ, стимулируя ЖКТ и активизируя сжигание жира. А витамин А формирует иммунитет со здоровьем ногтей, кожи и волос. Витамин В оказывает положительное влияние на центральную нервную систему, снижая уровень стресса.