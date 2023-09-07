Найдется у каждого дома: эта специя продлевает молодость

Найдется у каждого дома: эта специя продлевает молодость
Fabian Sommer/www.globallookpress.com
Трудно найти продукт, который был бы так же богат витаминами

Сушеная паприка продлевает молодость, указывает врач-диетолог Ангелина Дюбина. В этом продукте содержится множество витаминов – а в особенности "витамин молодости" Е с антиоксидантами. 

Диетолог обратила внимание, что термическая обработка лишает паприку порядка 75 процентов полезных веществ. Именно поэтому ее необходимо добавлять в уже приготовленные блюда.

Вещества, содержащиеся в этой специи, способствуют ускорению обмена веществ, стимулируя ЖКТ и активизируя сжигание жира. А витамин А формирует иммунитет со здоровьем ногтей, кожи и волос. Витамин В оказывает положительное влияние на центральную нервную систему, снижая уровень стресса.

Источник: Kubnews ✓ Надежный источник

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