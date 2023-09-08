Секретный ингредиент нейтрализует вред кофе

Секретный ингредиент нейтрализует вред кофе
Фото: www.unsplash.com
Напиток часто бьет по желудку

Многие жители нашей страны давно пристрастились к такому бодрящему утреннему угощению, как крепкий кофе. Некоторые не могут представить свой день без чашечки энергетического напитка. Однако также известно, что кофе способен сильно подпортить здоровье человека. Особенно опасно пить его на голодный желудок. К сожалению, многие этим грешат, так как иногда времени на полноценный завтрак нет, а вот чашечку кофе выпить удается всегда.

Впрочем, выяснилось, что бывают способы, которые позволяют сделать любимый напиток более полезным. Один секретный ингредиент поможет смягчить агрессивное действие кофе, при этом не испортит его вкус. Речь идет о небольшом кусочке сливочного масла. Таким необычным лайфхаком с россиянами поделился опытный шеф-бармэн Олег Покровский.

Специалист отметил, что добавление кусочка сливочного масла делает кофе более мягким и защищает желудок от негативного воздействия напитка. Если следовать этому небольшому секрету, внезапные боли в животе после кофе точно не настигнут любителя получать заряд утренней энергии.

А еще Покровский рассказал, что некоторые сорта следует сдобрить солью. Когда кофе немного горчит, белые кристаллы могут исправить ситуацию. Соль придает кофе более пикантный, приятный вкус.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, почему строго запрещается хранить куриные яйца в холодильнике.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник

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