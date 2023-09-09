Лучше не есть: эта каша разрушает организм не хуже сахара

Лучше не есть: эта каша разрушает организм не хуже сахара
Anatoly Prososov/www.globallookpress.com
Россиянам рассказали о самой вредной крупе

Популярная манная каша, на которой вскармливают миллионы детей, вовсе не так полезна, как принято считать. А ее популярность была продиктована самим временем – в недалеком прошлом у людей еще не было сбалансированных смесей для детского питания, указывает гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Фактически, речь идет об обычной крупе – побочном продукте, остатке после производства пшеницы. В манке практически нет витаминов и минералов. А вот глютена в ней хоть отбавляй, поэтому такая каша вредит людям с глютеновой непереносимостью. Ее состав на 85 процентов – чистые углеводы.

Именно поэтому многие представители медицины сравнивают манную крупу с сахаром и белой мукой – такие продукты также не представляют для организма никакой питательной ценности, при этом повышая уровень глюкозы и способствуя развитию диабета.

Таким образом, манка – самая опасная среди круп из-за высокого гликемического индекса и большой калорийности, полагают многие медики.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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