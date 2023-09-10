Назван самый вредный для печени продукт

Вредитель есть на каждой кухне

Все люди прекрасно понимают, что на здоровье человека колоссальное влияние оказывают продукты, которые он регулярно употребляет. Для того чтобы сохранить здоровье и всегда быть в тонусе, важно пересмотреть ежедневное меню. К сожалению, многие до сих пор активно употребляют продукты, которые наносят колоссальный вред организму.



Известный российский диетолог Алексей Кабанов рассказал, какой популярный в нашей стране продукт является настоящим "убийцей" печени. Многие знают, что сильный удар по этому органу наносят алкогольные продукты. Однако, как выяснилось, есть еще один враг печени, который встречается практически в арсенале каждой хозяйки.



Речь идет о сахаре. Этот продукт наносит серьезный удар по работе печени. При этом многие хозяйки пока не готовы отказаться от его использования при ежедневной готовке. Кабанов отметил, что самым страшным для печени продуктом является сладкая газировка.



Употребление вредного напитка вместе с жирной пищей наносит колоссальный урон этому крайне важному для комфортной жизни органу. Диетолог призывает россиян пересмотреть свое отношение к сахару и постараться минимизировать его употребление.

