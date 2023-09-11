Можно умереть: какие продукты нельзя греть в микроволновке

Можно умереть: какие продукты нельзя греть в микроволновке
Микроволновка. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press/ Globallookpress.com
продолжениеНазваны продукты для омоложения организма
В такой еде появляются канцерогены

Микроволновка есть далеко не у каждого в доме, и дело тут далеко не в финансовом вопросе или эстетике. Некоторые люди уверены в том, что микроволны негативно сказываются на продуктах питания, и это оказалось правдой. 

Эксперты предупредили, что ряд продуктов меняет свои свойства после обработки в микроволновой печи. Если на протяжении десяти лет греть еду только в микроволновке и есть ее, в организме создается благоприятная для болезни среда. Диетолог Марият Мухина отметила, что главная деталь в микроволновке, которая влияет на еду, – магнетрон. Именно он вырабатывает микроволны частотой 2450 МГц, которые влияют на молекулы воды в еде.

Как выяснилось, говядина после разогревания в микроволновке начинает выделять опасные канцерогены. Самую большую опасность представляет разогретое в микроволновке грудное молоко и детские смеси. В результате этого вырабатываются нейротоксины, которые деформируют нервную систему, а также нефротоксины, которые ядовиты для почек.

Зерновые каши тоже становятся вредными после разогревания в микроволновке. В такой еде начинают вырабатываться свободные радикалы. Это молекулы-вампиры, которые пополняют потерянный электрон за счет здоровых клеток слизистой ЖКТ. Выходит, что с временем от еды из микроволновки можно попросту умереть. 

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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