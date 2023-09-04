Простой рецепт вкусного салата из помидоров

Простой рецепт вкусного салата из помидоров
Салат. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Готовится быстро и легко

Что может быть лучше великолепного ароматного салата из свежих сезонных овощей? В августе идет активный сбор урожая томатов и зелени, поэтому самое время побаловать себя изысканными рецептами. 

В Сети набирает популярность простой и быстрый в приготовлении рецепт вкуснейшего салата из помидоров, который порадует любого, даже самого искушенного гурмана. 

Секрет этого рецепта заключается в оригинальной заправке, которая украшает салат и делает его вкус еще более ярким и насыщенным. 

Для приготовления томатного салата с заправкой необходимо взять 400 граммов помидоров, одну-две луковицы, столовую ложку оливкового масла, половину чайной ложки меда, половину чайной ложки винного уксуса, гималайскую соль – тоже пол чайной ложки, а также щепотку черного молотого перца и на кончике ножа кайенского перца. Также пол чайной ложки тосканских трав и пучок свежего базилика.  

Для приготовления салата нарезать тонкими дольками помидоры, лук полукольцами или мельче. Убрать из полученной смеси лишнюю жидкость и положить в салатник.

Для приготовления заправки смешать в отдельной пиалке оливковое масло с медом, винным уксусом, черным молотым перцем, кайенским перцем и солью. Заправить салат. Дополнительно посыпать травами. Салат готов. 

Стоит отметить, что помимо замечательного вкуса помидоры очень полезны и содержат много полезных витаминов и микроэлементов. Их можно выпекать, пожарить и потушить, а также мариновать. 

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт томатного соуса с пряной зеленью. 

Источник: souspark.ru ✓ Надежный источник
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