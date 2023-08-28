Простой и вкусный рецепт томатного соуса с пряной зеленью

Готовится легко

Август самая жаркая пора для хозяек и любителей заготовок на зиму. Полным ходом идет сбор урожая, и дачники только и успевают закручивать банки на хранение.

В Сети существует множество рецептов домашних заготовок на любой вкус и кошелек. Однако не все они получаются одинаково удачно. Есть один проверенный рецепт, который не оставит равнодушным ни одного гурмана и станет приятным дополнением к любому блюду на вашем столе.

Обычные соленые и маринованные помидоры многим уже надоели, поэтому пришла пора приготовить нечто новое и вкусное. Томатный соус с пряной зеленью эксперты советуют делать сразу большими партиями, ведь домочадцы съедают эту чудо-заправку моментально. Рецепт такого блюда очень простой, а результат всегда получается непревзойденный.

Для приготовления соуса с пряным базиликом следует взять два-три килограмма спелых помидоров, нарезать их дольками и отправить в кастрюлю на огонь. Головку чеснока следует размельчить в блендере, туда же добавить пучок базилика и столовую ложку растительного масла.

Затем нарезать крупную луковицу и обжарить ее до золотистого оттенка. Измельчить в блендере. Когда помидоры закипят, их следует перетереть через сито, но сок не сливать. Им можно будет отрегулировать консистенцию соуса.

Далее вновь отправить томатное пюре на плиту, добавить сока, довести до кипения и добавить чайную ложку соли, а также две-три столовые ложки сахара, чайную ложку смеси перцев.

Далее добавить в смесь базилик, лук и сок до желаемой густоты. Довести до кипения, кипятить пять минут. Разлить по банкам и закрыть.

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