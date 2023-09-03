Три минуты и готово: простой рецепт идеальных яиц всмятку

Об этом секрете многие не знали

Куриные яйца очень полезны для человека. Они обладают огромным количеством легко усваиваемых веществ и обогащают организм за счет насыщенных минералов. В составе яиц есть йод, витамины группы В и многое другое.

Как приготовить яйца, каждый решает для себя сам, ведь рецептов блюд с содержанием яиц великое множество. Каждый может выбрать на свой вкус. Яйца идеально подходят для завтрака и как ингредиент многих салатов.

К примеру, можно приготовить яйца всмятку. Многие считают это сложной процедурой, но на самом деле важно просто соблюдать нехитрые правила. Раскрыт секрет идеального рецепта яиц всмятку. Многие не знали этого трюка раньше, а ведь эта хитрость гарантированно позволит приготовить вкусное и полезное блюдо.

Для приготовления яиц всмятку достаньте продукт из холодильника и сразу положите их в кастрюлю с холодной водой.

Включаем плиту, кастрюлю при этом накрывать крышкой не надо. Далее стоит подождать, пока вода закипит. Как только вода закипела, следует выключить плиту. Оставьте яйца на 3-4 минуты в горячей воде. В другую кастрюлю налить холодную воду. Переложить туда яйца и оставить на минуту.