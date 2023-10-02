Мыть голову во время купания нужно два раза – на это есть веские причины

Могут возникнуть проблемы

Для того, чтобы купание было более эффективным, нужно правильно мыть голову. Специалисты утверждают, что многие делают это неверно, из-за чего на волосах часто остаются остатки загрязнений. Хотя в действительности правильно делать это два раза за один прием душа или ванны.

По словам экспертов, сперва положено промывать только корни. Делать это нужно тщательно массирующими движениями. Во второй раз следует пройтись уже по всей поверхности головы. При этом концы мылить не нужно, и на это есть веские причины – от воздействия моющих веществ они будут сильнее пересыхать, когда прикорневую часть защищает от этого выработка кожного сала.

Мыть голову специалисты советуют не по графику, а руководствуясь собственными ощущениями. Не стоит делать это редко, поскольку в будущем могут развиться грибковые заболевания.

Выбирать лучше шампуни без сульфатов, минеральных масел, парабенов, поскольку они негативно влияют на организм человека. Также запрещено мыть голову холодной и горячей водой – она должна быть умеренно теплой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему нельзя принимать душ каждый день.