Рискуете испортить образ: какие прически нельзя делать после 40 лет

Стилист назвал главные ошибки

Вы все еще носите образ, который сопровождал вас по жизни лет 20 назад? Стилисты считают, что это большая ошибка. С возрастом лицо женщины меняется так же, как и волосы. И, подобрав неправильную стрижку, вы рискуете испортить свой внешний вид, скрыв лучшие стороны или сделав акцент на недостатках.

Стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев перечислил прически, от которых просто необходимо отказаться женщинам после 40 лет. Самая главная ошибка – это желание носить длинные волосы. Они, по мнению эксперта, лишают дам силуэта и делают их бесформенными.

Не подкрашенные волосы тоже испортят образ. Особенно, если цвет лежит на прядях неравномерно и даже частями. Также очень часто с наступлением деликатного возраста женщины считают, что мыть голову не стоит. Это, говорит стилист, большое заблуждение.

После 40 лет лучшим решением будет короткая стрижка. Тем более, сегодня существуют разные формы, которые визуально способны молодить взрослых представительниц прекрасного пола. Среди них каскад и прямое каре, которые можно увидеть на многих звездах.

Уделять внимание, к слову, стоит не только волосам, но и одежде. Ранее "Утро.ру" писало о последних трендах, которые сделают любую женщину неотразимой.