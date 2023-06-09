Тренды сезона: 10 неотразимых образов для модниц

Используйте эти идеи для создания своего уникального стиля

Меняются сезоны, а вместе ними меняются и модные тенденции. Чтобы всегда выглядеть стильно, важно быть в курсе последних трендов. Стилист-имиджмейкер и fashion-аналитик Юлия Зверева подготовила специально для "Утра" 10 неотразимых образов, которые помогут вам создать идеальный стиль на сезон вперед.

1. Эффектный total white

Белый цвет в моде не теряет своей актуальности. Создайте впечатление свежести и легкости, выбрав образ, состоящий полностью из белых элементов. Играйте с текстурами и оттенками, чтобы добавить вашему стилю глубину и интерес.





2. Смелый цветовой акцент

Добавьте яркости и жизненности своему образу с помощью одного цветового акцента. Например, выберите платье яркого оттенка и дополните его нейтральными аксессуарами. Это поможет вам выделиться из толпы и подчеркнуть вашу индивидуальность.

3. Роскошный блеск

Сияйте на любом мероприятии с помощью блестящих тканей и деталей. Выберите платье или блузку с пайетками или ламе, чтобы добавить шик и элегантность своему образу. Не забудьте о сбалансированности и сочетайте блестящие элементы с более спокойными деталями.

4. Минимализм в черно-белых тонах

Черно-белый образ всегда остается в тренде. Однако в этом сезоне, дизайнеры предлагают добавить минимализма и графичности. Выберите наряды с четкими линиями и сочетайте черное и белое в одном образе для создания стильного контраста.

5. Романтические образы с воланами

Воланы – один из самых популярных трендов этого сезона. Создайте романтический образ, добавив воланы на платье, блузке или юбке. Этот элемент добавит легкости и женственности вашему стилю.





6. Спортивный шик

Сочетание спортивных элементов с повседневными нарядами создет динамичный и стильный образ. Например, носите платье с кроссовками или комбинируйте спортивные детали с элегантными элементами. Этот тренд подчеркнет вашу смелость и уверенность.

7. Винтажный шарм

Вдохновитесь модой прошлых десятилетий и создайте образ с винтажным шармом. Носите ретро-платья, стильные аксессуары и добавьте ретро-штрихи в ваш макияж или прическу. Этот тренд придаст вашему образу неповторимость и элегантность.





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8. Широкие брюки

Забудьте о тесных джинсах и обратите внимание на широкие брюки. Они придают образу легкости и удобства, а также создают стильный силуэт. Комбинируйте их с топами различных фасонов для создания разнообразных образов.



Юлия Зверева. Фото из личного архива

9. Пастельные оттенки

Нежные и мягкие пастельные оттенки всегда остаются в моде. Они создают романтичный и женственный образ. Выберите платья, блузы или пальто в пастельных оттенках и сочетайте их с нейтральными цветами для создания элегантного и нежного стиля.

10. Эклектичный микс

Смешивайте разные стили, текстуры и цвета в одном образе, создавая эклектичный микс. Не бойтесь экспериментировать и сочетать необычные комбинации. Этот тренд позволяет проявить вашу индивидуальность и креативность.

Мы представили вам 10 неотразимых образов, основанных на последних трендах моды. Независимо от того, какой стиль вы предпочитаете, найдется образ, который поможет вам выглядеть стильно и модно в этом сезоне. Используйте эти идеи для создания своего уникального стиля и подчеркните свою индивидуальность.

