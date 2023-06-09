Тренды сезона: 10 неотразимых образов для модниц

Тренды сезона: 10 неотразимых образов для модниц
Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Используйте эти идеи для создания своего уникального стиля

Меняются сезоны, а вместе ними меняются и модные тенденции. Чтобы всегда выглядеть стильно, важно быть в курсе последних трендов. Стилист-имиджмейкер и fashion-аналитик Юлия Зверева подготовила специально для "Утра" 10 неотразимых образов, которые помогут вам создать идеальный стиль на сезон вперед.

1. Эффектный total white

Белый цвет в моде не теряет своей актуальности. Создайте впечатление свежести и легкости, выбрав образ, состоящий полностью из белых элементов. Играйте с текстурами и оттенками, чтобы добавить вашему стилю глубину и интерес.


2. Смелый цветовой акцент

Добавьте яркости и жизненности своему образу с помощью одного цветового акцента. Например, выберите платье яркого оттенка и дополните его нейтральными аксессуарами. Это поможет вам выделиться из толпы и подчеркнуть вашу индивидуальность.

3. Роскошный блеск

Сияйте на любом мероприятии с помощью блестящих тканей и деталей. Выберите платье или блузку с пайетками или ламе, чтобы добавить шик и элегантность своему образу. Не забудьте о сбалансированности и сочетайте блестящие элементы с более спокойными деталями.

4. Минимализм в черно-белых тонах

Черно-белый образ всегда остается в тренде. Однако в этом сезоне, дизайнеры предлагают добавить минимализма и графичности. Выберите наряды с четкими линиями и сочетайте черное и белое в одном образе для создания стильного контраста.

5. Романтические образы с воланами

Воланы – один из самых популярных трендов этого сезона. Создайте романтический образ, добавив воланы на платье, блузке или юбке. Этот элемент добавит легкости и женственности вашему стилю.


6. Спортивный шик

Сочетание спортивных элементов с повседневными нарядами создет динамичный и стильный образ. Например, носите платье с кроссовками или комбинируйте спортивные детали с элегантными элементами. Этот тренд подчеркнет вашу смелость и уверенность.

7. Винтажный шарм

Вдохновитесь модой прошлых десятилетий и создайте образ с винтажным шармом. Носите ретро-платья, стильные аксессуары и добавьте ретро-штрихи в ваш макияж или прическу. Этот тренд придаст вашему образу неповторимость и элегантность.



Фото: master1305 / Freepik

8. Широкие брюки

Забудьте о тесных джинсах и обратите внимание на широкие брюки. Они придают образу легкости и удобства, а также создают стильный силуэт. Комбинируйте их с топами различных фасонов для создания разнообразных образов.


Юлия Зверева. Фото из личного архива

9. Пастельные оттенки

Нежные и мягкие пастельные оттенки всегда остаются в моде. Они создают романтичный и женственный образ. Выберите платья, блузы или пальто в пастельных оттенках и сочетайте их с нейтральными цветами для создания элегантного и нежного стиля.

10. Эклектичный микс

Смешивайте разные стили, текстуры и цвета в одном образе, создавая эклектичный микс. Не бойтесь экспериментировать и сочетать необычные комбинации. Этот тренд позволяет проявить вашу индивидуальность и креативность.

Мы представили вам 10 неотразимых образов, основанных на последних трендах моды. Независимо от того, какой стиль вы предпочитаете, найдется образ, который поможет вам выглядеть стильно и модно в этом сезоне. Используйте эти идеи для создания своего уникального стиля и подчеркните свою индивидуальность. 

новости партнеров

Объявлено об отправке войск НАТО на Украину

Названа основная причина

Казахстан нанес удар по рублю: Астана выступила с оправданием

Республика опасается вторичных санкций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей