Врачи рекомендуют: какие привычки и продукты сохранят сердце на шестом десятке

Кардиологи советуют вместо таблеток - средиземноморское питание и физкультуру

Здоровое сердце важно всегда, особенно на шестом десятке лет. Из всех методов сохранения сердечного здоровья доктора дают совет обратить внимание прежде всего на физическую нагрузку. Велосипед, плавание, ходьба – любой способ, но не меньше 5 дней и хотя бы полчаса-час в день.

Сидячий образ жизни, по словам доктора, вреден здоровью, особенно после 50 лет. Прогулки на свежем воздухе и движение – вот первые секреты долголетия.

Второе, на что следует обратить внимание тем, кто намерен оставаться здоровым как можно дольше, это здоровое питание. Врачи советуют переходить на средиземноморский тип, то есть употреблять больше растительной пищи, рыбы жирных сортов, насыщенным жирам предпочесть ненасыщенные, а соль и простые углеводы ограничить.

Разумеется, если вы курите, в идеале стоит прекратить. Или хотя бы сократить количество выкуриваемых в день сигарет. Также стоит научиться переключаться на другую деятельность или вовсе отдыхать от работы. А еще – уметь "выдохнуть" при стрессе. И, конечно, спать хотя бы семь часов в сутки, что крайне важно для восстановления ресурсов организма.

Ну и по умолчанию – не надо избегать регулярных обследований у врачей, чтобы можно было своевременно определять и лечить возникающие проблемы со здоровьем сердца.

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