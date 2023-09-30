Николаев задрал гонорар на огромную сумму после проблем с сердцем

Николаев задрал гонорар на огромную сумму после проблем с сердцем
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист будет выступать реже, но гораздо дороже

Композитор Игорь Николаев, которого тайно выписали из медучреждения в конце сентября, готов задрать ценники на собственные выступления. После срочной операции на сердце музыканту пришлось уже в палате в спешке отменять все корпоративы, запланированные до конца осени. А гонорар вырастет в цене минимум на миллион рублей.

К тому же, у Игоря разом накрылись все концерты в Соединенных Штатах. Собеседник из окружения композитора рассказал журналистам, что Николаев уже успел пообщаться с медиками и родными, после чего принял решение: нужно все расходы отбить за счет продаж концертов, на которые нужно поднять цену.

Николаев теперь готов давать в месяц до трех концертов с желаемой выручкой от 4 миллионов. А поступающие предложения будет выбирать сам. Пока что речь идет о выступлениях в пределах Москвы и ее округи. Кататься по всей необъятной России Николаев не готов – все-таки, необходимо беречь свое здоровье.

Днем ранее музыканта тайно выписали из кардиоцентра имени Чазова после проведения операции на сердце – на закрытую стоянку подогнали черную иномарку, в которую посадили пациента, после чего увезли. Николаеву рекомендовали больше отдыхать и отказаться от спиртного – а еще свести контакты с посторонними к минимуму (после ковида у артиста упал иммунитет).

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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