Неокрепшего Николаева предупредили о новом ударе по здоровью

Певец перенес операцию

Миллионы людей по все стране сегодня пристально следят за состоянием народного артиста России Игоря Николаева и молятся о его выздоровлении. Композитор загремел в больницу 14 сентября. Кризисную ситуацию удалось миновать, однако звезду предупредили о новом потенциальном ударе.

После госпитализации певца организаторам пришлось отменять и переносить его концерты. Медики в ходе обследования обнаружили у бывшего мужа Наташи Королевой проблемы с сердцем. Возникло подозрение, что Игорь Николаев перенес очередной инфаркт.

Артиста подключили к аппарату ИВЛ, параллельно врачи провели ему шунтирование, чтобы побороть проблему сужения сосудов. На данный момент медики фиксируют положительную динамику в состоянии 63-летнего композитора, однако расслабляться пока рано.

Игорь Николаев после выписки из больницы может столкнуться с новой проблемой. У звезды упал иммунитет, поэтому он оказался в группе риска по короновирусной инфекции.

"Поэтому среди строгих рекомендаций сотрудников клиники – минимизировать контакты с посторонними людьми и без нужды не покидать дом", – сообщает телеграмм-канал SHOT.

Кстати, не исключено, что певцу потребуется новая операция. Ранее об этом рассказал кардиолог Юрий Серебрянский.