Проскурякова резко сдала после болезни Николаева - СМИ

Проскурякова резко сдала после болезни Николаева - СМИ
Ольга Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Медиа не понравилось, как выглядит певица

41-летняя Юлия Проскурякова выложила в социальные сети фотографию, сделанную на съемочной площадке нового проекта – сам процесс проходит в зале одного из районных судов Москвы. Многим же бросились в глаза некие изменения, поразившие подписчиков. 

Поклонники решили, что Юлия отчего-то выглядит много старше своего реального возраста – и тут же списали это на серьезные проблемы со здоровьем супруга Игоря Николаева, который все еще находится в больнице из-за сплоховавшего сердца.

На снимке Юлия позирует в брючном костюме яркого цвета – макияж подобран с соответствующим оттенком. Однако такой образ, пишут медиа, вовсе не "спас" красотку: теперь она выглядит гораздо старше сорока лет. Публика предполагает, что на поп-исполнительнице сказывается стресс из-за тяжелого состояния супруга.

Фото: соцсети

С другой стороны, рассудили другие, для проекта, который снимают в суде, выглядеть нужно строго и по-деловому.

Кстати, после новости о том, что Николаева увезли в больницу, Ольга некоторое время не мелькала в публичном пространстве. Однако совсем недавно выложила пост, поздравив себя и возлюбленного с годовщиной.

Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
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