Будет вторая операция: врачи сделали заявление о состоянии Николаева

Певец попал в больницу 14 сентября

В середине сентября стало известно, что народный артист России Игорь Николаев загремел в реанимацию. Медики заподозрили у него серьезные проблемы сердца и решили проверить, не случился ли очередной инфаркт. Ситуация оказалась настолько критической, что концерты певца пришлось отменять или переносить на следующий год.

Изначально медики подключили композитора к аппарату искусственной вентиляции легких. Проблемы с сердцем, как выяснилось, возникли вследствие сужения сосудов. Врачам пришлось провести шунтирование.

Однако операция на сердце 63-летнего музыкального продюсера может стать не единственной. Пока что Игоря Николаева не выписывают из больницы. Кардиолог Юрий Серебрянский не исключает, что бывшему мужу Наташи Королевой потребуется новое хирургическое вмешательство.

"Игоря Николаева могли оставить в больнице для проведения еще одной операции",– отметил врач.

По его словам, шунт хирурги могли поставить на те сосуды, которые пострадали больше всего. Однако в ходе дальнейшего обследования поняли, что другие сосуды тоже нуждаются в шунтировании, уверен эксперт.

Напомним, зимой Игорь Николаев уже попадал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Однако, по данным журналистов, после выписки он не перестал вести праздный образ жизни и употреблял спиртное.