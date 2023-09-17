Самоубийство: озвучена причина трагедии с Николаевым

После операции певец совершил страшный поступок

В конце недели народный артист Игорь Николаев попал в больницу. Источники утверждают, что знаменитость перенес еще один обширный инфаркт. Для композитора он стал уже третим. Ранее врачи несколько раз вытаскивали его с того света и делали операции, которые помогают поддерживать здоровье.

Однако, как сообщает НТВ, как только Николаев выписывался из больницы, он начинал вести праздный образ жизни, категорически противопоказанный при таких недугах. Артист моментально начинал гастролировать, а журналисты многократно ловили его на светских мероприятиях с бокалом вина.

"Ходят слухи, проблемы с сердцем у Николаева из-за злоупотребления спиртными напитками", – озвучена причина трагедии с певцом.

В качестве подтверждения, сотрудники показали кадры, на которых знаменитость активно выпивает в компании Диброва. Это происходило через несколько месяцев после перенесенной операции.

Подобное поведение врачи считают латентным самоубийством, поскольку человек знает, что в итоге это может обернуться гибелью, но не делает ничего, чтобы защитить себя от этого. Напротив, он намеренно совершает действия, которые сведут его в могилу.

Ранее на фоне сообщений о болезни Игоря Николаева значительная часть его концертов в России была отменена или перенесена.