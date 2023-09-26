Шуфутинский отказался говорить о состоянии Николаева

Однако выразил уверенность, что тот справится и пойдет на поправку

Попавший в больницу Игорь Николаев едва ли в скором времени будет выписан из клиники – медики решили продлить срок госпитализации. Тем не менее, после страшного случая музыкант идет на поправку.

Впрочем, предупреждают медики, пока что разговоры о выписке автора хитов 90-х преждевременны. По словам заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского, который приходится близким другом Игорю, в скором времени последний будет в полном порядке и сам начнет выходить на связь.

А пока, указал шансонье, всем близким и друзьям остается ждать момента, когда Николаев сделает звонок или пошлет вечсточку.

По его информации, совсем скоро Николаев выздоровеет и сам выйдет на связь. Пока же друзья и коллеги артиста ждут звонка или сообщения от него. А подробности раскрывать никто не собирается.



"Но рассказать вам ничего не могу. Он сильный человек", – высказался Шуфутинский.

До этого Шуфутинский высказывался о произошедшем с Николаевым, чье здоровье было серьезно подорвано в 2023 году. По словам исполнителя, все началось с коронавируса, которым переболел Николаев – именно он и стал причиной проблем с сердцем композитора.