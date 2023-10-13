Какая боль сигнализирует о раке груди

Какая боль сигнализирует о раке груди
Фото: www.unsplash.com
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Женщинам нужно прислушиваться к организму

Для многих онкологическое заболевание является настоящей фобией. В информационном пространстве есть огромное количество трагических историй знаменитостей и простых людей, жизни которых резко изменились или даже оборвались из-за рака. Известный онколог-маммолог Ирина Кочетова рассказала, какие боли могут сигнализировать о раке груди.

Специалист обратила внимание, что боли в груди могут говорить о разных недугах. Также часто неприятные ощущения появляются в этой части женского тела перед критическими днями.

К сожалению, на ранних стадиях онкологическое заболевание практически не вызывает неприятных ощущений. Именно поэтому врач призвала не реже одного раза в год посещать маммолога и проверять грудь.

Когда в этой интимной части тела женщины появляются сильные боли, возможно, речь идет о запущенных стадиях заболевания. Когда опухоль начинает распространяться на мягким тканям, появляются отчетливые болезненные ощущения. Для того чтобы сохранить свое здоровье, нужно регулярно посещать врачей и прислушиваться к собственному организму.

К слову, ранее кардиолог назвал признак раннего атеросклероза.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник

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